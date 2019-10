(dpa/cj) Daimler wirbt bei seinen Kunden mit einerfür dievon. Besitzer von Autos der Abgasnormen Euro 5 und 6b erhalten einen Verrechnungsgutschein im Wert von, wenn sie dafür in einer Werkstatt (innerhalb Deutschlands) ein solches Update in ihrem Auto aufspielen lassen. Oder bereits aufgespielt haben lassen, denn die Maßnahme gilt. Das Geld werde nicht in bar ausgezahlt, sagte ein Daimler-Sprecher. Stattdessen könnten mit den Gutscheinen in Werkstättenerworben werden. Die Aktion läuft bis zum Jahresende 2019, der Gutschein kann bis 31. Dezember 2020 eingelöst werden. Infrage kommen insgesamt 3,6 Millionen Mercedes-Fahrer.

Was genau steckt hinter der Aktion? Man wolle sich bei den Kunden für ihr Vertrauen bedanken und "einen Anreiz schaffen, dass das Updatewird", sagte Georg Abel aus der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz-Vertriebs. Branchenexpertesieht darin grundsätzlich den richtigen Weg, den im Übrigen auch ein Daimler-Konkurrent hätte einschlagen sollen: "Das ist ein, den Kunden entgegenzukommen, um ihren Ärger in Grenzen zu halten. Da geht Daimler", sagte der Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach gegenüber AUTO BILD.

Allerdings sieht Bratzel in der Gutschein-Aktion auch den Versuch des Herstellers, denzu halten. Denn der ist nicht gerade gering nach den Vorkommnissen im Zuge der Dieselaffäre. So hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 2018 und 2019 gegenDaimler-Fahrzeuge (u.a. rund 60.000 Mercedes GLK wegen einererlassen. Darüber hinaus hatte der KonzernfürDieselfahrzeuge in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas angeboten. Im September 2019 verhängte die Staatsanwaltschaft Stuttgart zudem einin Höhe vongegen Daimler, wegen fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht in einer mit der Fahrzeugzertifizierung befassten Abteilung.Und: Die avisierte Belohnung könnte auch alsauf eine wesentlich effizientere, aber auch deutlich teurereverstanden werden. Diese ist inzwischen für Euro-5-Fahrzeuge von Mercedes auf dem Markt.in diesem Zusammenhangund einer einhergehenden möglichen Verzichtserklärung. Immerhin beteiligt sich Daimler – anders als beispielsweise BMW – in 14 Metropolregionen mit bis zu 3000 Euro an der Nachrüstung mit einem SCR-Kat.Insgesamt werden mehr alsentwickelt. Bei Dieselfahrzeugen mit Euro 6b sind in Deutschland mittlerweile. Weitere Updates für Euro 5 und Euro 6 würden seit Anfang 2019 sukzessive im Feld umgesetzt, heißt es in einer Daimler-Mitteilung. Sobald ein kostenloses Software-Update für ihr Fahrzeug aufgespielt werden kann, werdenin Deutschlandund gebeten, einen Termin beim nächstgelegenen Servicepartner zu vereinbaren. Zudem können Mercedes-Besitzer über ein Online-Tool feststellen, ob ihr Fahrzeug Teil des Rückrufes oder der freiwilligen Maßnahme ist.