er Metz Moover gehört wohl zu den beliebtesten E-Scootern auf dem Markt. Kein Wunder, schließlich war er einer der ersten Modelle mit Straßenzulassung. Und auch im AUTO BILD E-Scooter-Test konnte der elektrische Tretroller überzeugen und. Er überzeugte vor allem durch seine hochwertige Verarbeitung. Für den kommenden Frühling bekommt der in Deutschland gefertigte Premium-Scooter. Den Metz Moover wird es aber weiterhin zu kaufen geben – zu einem günstigeren Preis und mit der Option auf ein Upgrade.

Der Metz Moover Plus bekommt unter anderem einen Kennzeichenhalter.

Dank neuer Bereifung mit 12-Zoll-Luftreifen von Mitas steigt die. Außerdem gibt es einen neuen, leiseren, das schnellere Reaktion und kürzere Ladezeiten verspricht. Durch die Anbringung eines Kennzeichenhalters kann nun das notwendige Versicherungskennzeichen einfacher befestigt werden. Neben den bisher erhältlichen Farben Rot, Grau und Schwarz, wird es den Metz Moover Plus auch in Weiß geben. Zudem führt Metz die neue Trittbrett-Farbe Nussbraun ein. Erhältlich ist der Metz Moover Plus voraussichtlich ab Anfang April. Die