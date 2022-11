Die Abolaufzeit beträgt mindestens 30 Tage, sie wird auf Wunsch automatisch um jeweils 30 Tage verlängert. Ein weiterer Vorteil beim Auto-Abo : Eine Pause ist jederzeit und für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten möglich. In diesem Fall gibt man den Wagen bei der nächsten Filiale ab und holt ihn nach der vereinbarten Abopause dort wieder ab. In dieser Zeit fallen keine Kosten an. Darüber hinaus kann das Abo jederzeit gekündigt werden.