Jetzt werden Sie völlig zu Recht sagen: "Ist ja ein Kompakter." Richtig, aber auch ein Audi RS 3 kratzt verdächtig an den 1,6 Tonnen. Während das Gewicht nicht wegzudiskutieren ist, erfreut uns dessen Verteilung: MG gibt zwar nur die maximale Achslast an, aber die macht es sich zu 54 Prozent auf der Hinterachse bequem. Ob unsere Waage dem zustimmt, muss ein erster Test klären.

Schleichen wir zunächst um den chinesischen Neuling herum, denn mit der ursprünglich britischen Marke MG hat er nicht mehr viel zu tun. Dafür sind auf der Insel erstaunlich viele moderne MG im Straßenbild zu sehen. Könnte an der Nostalgie der dortigen Kundschaft liegen – oder er erinnert die Briten an andere Insel-Ikonen.

Schnittige Dachlinie mit großem Spoiler und angedeutetem Diffusor. Von hinten macht der MG4 mehr her.

Haben Sie noch die Lotus-Studien vom Pariser Autosalon 2010 vor Augen? Gerade an der Front ist die Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen: flache Schnauze, spitz zulaufende, schmale Scheinwerfer, trapezförmiger Lufteinlass. Warum nicht ein bisschen "reSAICeln"? In China redet man sich ja gern damit heraus, dass die Kopie die höchste Form der Anerkennung sei.

Ergonomie des MG noch verbesserungsbedürftig

Sehr eigenständig kommt der MG4 dafür am Heck und im Innenraum daher. Auffällige Abrisskanten, schicke Leuchtengrafiken, innen ein geradliniges und schnörkelloses Design. Ein kleiner Monitor hinter dem Lenkrad dient als Infodisplay für den Fahrer, in der Mitte stellt ein 10,25-Zoll-Monitor die Infotainment-Inhalte dar. Alles funktioniert per Touch, die Reaktion der Displays ist allerdings noch verbesserungswürdig.