der Befragten gibt an, bei Produkten auf diezu achten, um dasund so Zeit zu gewinnen. Das gilt im Besonderen für die Altersgruppe unter 30 Jahren.auf der Liste derist laut der Michelin-Studie das. Nurder Befragten kümmern sich in an ihren freien Tagen freiwillig ums Kraftfahrzeug.empfinden besonders den zweimal pro Jahr anstehendenund wieder zurück als nervig. Und genau an dieser Stelle sieht Michelin die, mit dem Einsatz vondieund mehr Raum für Ausflüge oder ähnliche Freizeitaktivitäten zu gewinnen. Dass die Franzosen mit dem Michelin CrossClimate2 einen passenden Reifen im Angebot haben, versteht sich von selbst. Etwader im Rahmen der Michelin-Studie Befragten setzt bereits auf Ganzjahresreifen , etwas mehr alsstehen Ganzjahresreifen grundsätzlich offen gegenüber.