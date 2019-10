Mini One 1.2: Gebrauchtwagen-Test

D

ie britische Revolution startete vor 60 Jahren. Mit dem Ur-Mini. 2001 trat BMW das Markenerbe an und landete mit der Retro-Neuauflage einen Riesenhit. Heute steht Mini für eine Markenfamilie, die teilweise schon Richtung maxi tendiert. In dritter Generation unter BMW-Regie wuchs der dreitürige Klassiker 2014 auf immerhin 3,81 Meter Außenlänge. Auch in Sachen Qualität konnte er kontinuierlich zulegen: In den ersten beiden Modelljahren 2014 und 2015 gab es ernste Motorprobleme durch fehlerhafte Kurbelwellen-Axiallager. Doch BMW besserte in der Serie nach und zeigte sich bei betroffenen Fahrzeugen kulant. Wirklich empfehlenswert sind Fahrzeuge ab Modelljahr 2016. Klar gäbe es geräumigere Kleinwagen-Alternativen für weniger Geld, doch Mini-Käufer treffen ihre Kaufentscheidung eher mit dem Herzen.