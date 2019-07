Mini Tuning: Mulgari Icon 02

n Individualisierungsmöglichkeiten mangelt es beitraditionell nicht. Zahlreiche Karosserie-Versionen, Farben, Dachbemalungen, Rallystreifen und Interieurs lassen jede Menge Kombinationen zu. Wer seinen Wunsch-Mini trotzdem nicht im Konfigurator zusammenstellen will, wird vielleicht beim britischen Tunerfündig. Der macht aus dem Mini den

Neue Front und bunte Akzente zeichnen den Icon 02 optisch aus.

Der Veredler Mulgari hat schon mehrere BMW-Modelle zu Icon-Einzelstücken aufgebaut, jetzt folgt mit dem Icon 02 eine Mini-Individualisierung. Zu dengehören einund. Dazu kommt eine; in diesem Zuge werden auch die Lager der vorderenverstärkt. Auf der Straße steht der Icon 02 mit, auf denenaufgezogen sind. Diedahinter werden passend zu den übrigen(u.a. Dachlackierung, Spiegelkappen und im Kühlergrill) in einer vonlackiert. Entsprechend wird auch derveredelt, am Lenkrad gibt's außerdem einemit der