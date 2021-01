Gleich beim Auspacken eine Überraschung: eine Software-CD. Dabei ist ein CD-Laufwerk – wie auch beim Tester – heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Zum Glück bietet Mio die Software auch im Netz zum Download an. Das Updaten geht am PC mit der Software auf den ersten Blick unkompliziert, allerdings dauert das Herunterladen der Updates mit der Software sehr lang – die Software läuft schwerfällig. Dieser Eindruck setzt sich auch beim Navi selbst fort. Die Bedienung des Mio-Navis läuft zwar intuitiv, doch der auf Druck reagierende Touchscreen ist in Zeiten der sogenannten kapazitiven Touchscreens ungewohnt. Hinzu kommen kleine Verzögerungen, wenn man beispielsweise aus der Kartenansicht ins Menü zurückkehren möchte. Insgesamt läuft die Bedienung solide, doch in der heutigen Zeit ist man flüssigere Touchscreens und schnellere Reaktion von mobilen Endgeräten – auch von Navis – gewohnt, da ist Luft nach oben!