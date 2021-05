Begleiten Sie AUTO BILD, wenn unsere Profis beim „Spring Stars 2021“-Event die neuesten Fahrzeuge testen und bewerten. Der chinesische Reifenhersteller Sailun verlost dazu eine Einladung zur Rennstrecke Bilster Berg. Am 1. und 2. Juni können Sie mit unseren Testredakteuren die sportlichen Frühlings-Stars von Audi und BMW kennenlernen: Dabei sind unter anderem der Audi RS e-tron GT, das Audi S5 Cabrio und der BMW M440i! Seien auch Sie live dabei, wenn sich Verbrenner und Vollelektro-Auto in unterschiedlichen Vergleichen messen, und diskutieren Sie mit unseren Experten über die Ergebnisse – natürlich unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen. Für Kost und Logis ist ebenfalls gesorgt: Sailun übernimmt Hotel und Verpflegung. Sie müssen nur die An- und Abreise selbst organisieren. Machen Sie mit, und freuen Sie sich auf ein unbezahlbares Erlebnis.

Zoom Frühlingsgefühle unter der Haube: Mit seinen 374 PS sprintet der M440i in 4,3 Sekunden auf Tempo 100.





So machen Sie mit

Sie möchten beim exklusiven Event am Bilster Berg dabei sein? Dann senden Sie einfach bis zum 19. Mai eine E-Mail an aktionen@autobild.de . Schicken Sie ein Foto von sich mit, und schreiben Sie ein paar Zeilen, warum Sie besonders für unser Test-Event am 1. und 2. Juni geeignet sind. Der Gewinner wird zeitnah benachrichtigt.

Hinweis Senden Sie eine E-Mail an: AKTIONEN@AUTOBILD.DE Pfeil

Sailun in Europa

Seit 18 Jahren fertigt Sailun Reifen. Pro Jahr werden über 40 Millionen Pneus hergestellt, sieben Millionen kommen davon nach Europa. Jetzt will die Marke aus China weiter wachsen und die smarte Alternative zu den Premium-Herstellern werden. Zum Auftakt präsentiert Sailun die AUTO BILD Spring Stars 2021.