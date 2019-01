Teuer: Der Diesel ist immer an Automatik und Allrad gekoppelt – das kostet mindestens 28.590 Euro.

Zuerst etwas Theorie: Von den knapp 19.000 Euro Grundpreis der Baureihe entfernt sich der Mitsubishi leider in Riesenschritten. Weil es ihn ausschließlich mit Automatik gibt, diese ist grundsätzlich an den Allradantrieb gekoppelt, und so etwas gibt es schon gar nicht in der Basisausstattung. Im Klartext: Mindestens 28.590 Euro sind für den neuen 2.2 DI-D fällig. Gegenwert: moderne Achtstufenautomatik, satter Durchzug dank 380 Newtonmeter Drehmoment und reichlich Fahrassistenz ab Werk. Allerdings müssen wir an dieser Stelle relativieren. Die neue Automatik wechselt zwar schnell und sanft die Gänge, scheut sogar schnelle Reaktionen auf Kickdown-Befehle nicht. Allerdings mag sie Lastwechsel im unteren Drehzahlbereich nicht so gerne – da zupft es dann gelegentlich am Antrieb.