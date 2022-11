Ein SUV mit Diesel? Gerade bei asiatischen Herstellern gibt es das so gut wie gar nicht mehr. Auch Mitsubishi hat die Motorenpalette des Eclipse Cross beim Facelift komplett überarbeitet und bietet das Modell nur noch als Plug-in-Hybrid an. Wer das japanische SUV dennoch mit einem Selbstzünder an Bord haben will, wird nur auf dem Gebrauchtwagenmarkt fündig.