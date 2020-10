Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 DI-D 4WD: Dauertest

Viele Komponenten kommen von Outlander und ASX

Das Infotainment hat ohne Smartphone erschreckend wenig zu bieten. ©Tobias Kempe / AUTO BILD Irgendwie hat man den Eindruck, das Infotainment sei nicht ganz fertig geworden. Das Touchpad lenkt allerdings weit weniger ab als ein reiner Touchscreen. Wir haben viele Komponenten aus Achtstufen-Wandlerautomatik – eine der überzeugendsten Komponenten des Autos – liefert Aisin zu. Allradtechnisch gibt's die handelsübliche Lamellenkupplung, beeinflussbar über eine Taste in der Mittelkonsole: "Gravel" schaltet die Steuerung der Allradkupplung in einen zupackenderen Modus, "Snow" lässt den Crossover extra sanft anfahren, damit er sich nicht eingräbt – beides ist mit Sachverstand programmiert. Fahrzeugdaten Motor Bauart/Zylinder Vierzylinder, Turbodiesel Einbaulage vorn quer Ventile/Nockenwellenantrieb 4 pro Zyl./Kette Hubraum 2268 ccm Leistung bei 1/min 109 kW (148 PS) bei 3500/min Drehmoment bei 1/min 388 Nm bei 2000/min Radaufhängung Einzelrad/Schraubenfedern Reifengröße 225/55 R 18 Getriebe Achtstufen-Wandlerautomatik Allrad/Kraftverteilung v:h semipermanent über el. geregelte Lamellenkupplung/100:0–50:50 Traktionshilfen el. Bremseingriff v+h L/B/H 4405/1805/1685 mm Bodenfreiheit/Wattiefe 185/300 mm Achsverschränkung/Index 140 mm/52 % Böschungs-/Rampenwinkel vorne 19°; hinten 30°/18° Kofferraumvolumen 378-1159 l Leergewicht/Zuladung 1805/495 kg Anhängelast gebremst/ungebr. 2000/750 kg Stützlast/Dachlast 100/50 kg Beschleunigung 0-100 km/h 9,9 s Spitze 194 km/h Normverbrauch/CO2-Ausstoß 7,4 l/100 km / 194 g/km (nach WLTP) Testverbrauch 8,5 l/100 km + 41 l AdBlue (auf 50.000 km) Tankinhalt/Kraftstoffsorte 60 l/Diesel (AdBlue: 15,6 l) Dieses Infotainment ist etwas für Menschen, die ihr Smartphone demnächst heiraten wollen – ohne selbiges kann es erschreckend wenig. Auch das Head-up-Display, das ja das Flensburg-Punktekonto schonen soll, ergibt ohne Verkehrszeichenerkennung wenig Sinn.Das Touchpad lenkt allerdings weit weniger ab als ein reiner Touchscreen. Wir haben viele Komponenten aus Outlander und ASX wiedererkannt, mit denen sich der Eclipse Cross die Plattform teilt. Gebaut wird er in Okazaki/Japan, die– eine der überzeugendsten Komponenten des Autos – liefert Aisin zu. Allradtechnisch gibt's die handelsübliche Lamellenkupplung, beeinflussbar über eine Taste in der Mittelkonsole: "Gravel" schaltet die Steuerung der Allradkupplung in einen zupackenderen Modus, "Snow" lässt den Crossover extra sanft anfahren, damit er sich nicht eingräbt – beides ist mit Sachverstand programmiert.

Er will eine Art Coupé sein, ist aber ein vollwertiges SUV

Im Fond können die Passagiere ohne eingezogenen Kopf sitzen und thronen hoch über dem Wagenboden. ©Tobias Kempe / AUTO BILD umstrittene Design stammt von Tsunihiro Kunimoto (69). Der war zuvor bei sitzt der Fahrer im Eclipse Cross SUV-typische 300 mm über dem Wagenboden – der zentrale Vorteil gegenüber dem direkten Konkurrenten vollwertiges SUV, in dessen Fond unser 1,97 m großer AUTO-BILD-Redakteurskollege Christoph Richter ohne eingezogenen Kopf sitzen kann – wobei die Fondpassagiere sogar noch hoch über dem Wagenboden sitzen. Einem Mit 4405 mm Länge und 1805 mm Breite ist er nicht zu fett für die Stadt, und das Design kommt ohne die Dramatik fetter Kosten/Garantien Abgasnorm Euro 6d-Temp-EVAP-ISC Steuer pro Jahr 416 Euro Typklassen HPF/VK/TK 17/26/27 Werkstattintervalle 20.000 km/1 Jahr Wartungskosten von/bis 250/580 Euro Garantie/Gewährleistung Garantie Technik/km-Begrenzung 5 Jahre/100.000 km Garantie gegen Durchrostung 12 Jahre Mobilitätsgarantie 5 Jahre Das etwasstammt von Tsunihiro Kunimoto (69). Der war zuvor bei Nissan und hat auch den ersten Juke gezeichnet. Der Mann provoziert gern; es fällt aber auf, dass viele seiner Formen länger frisch bleiben als Japan-üblich. Wohlüberlegt ist die Gestaltung ohne Zweifel: Obwohl als Crossover-Coupé gedacht,– der zentrale Vorteil gegenüber dem direkten Konkurrenten Mazda CX-30 , in dem man recht tief sitzt. Der Eclipse Cross will eine Art Coupé sein, ist aber ein, in dessen Fond unser 1,97 m großer AUTO-BILD-Redakteurskollege Christoph Richter ohne eingezogenen Kopf sitzen kann – wobei die Fondpassagiere sogar noch hoch über dem Wagenboden sitzen. Einem BMW X4 der ersten Serie lässt sich das nicht nachsagen. An den Steg zwischen den Heckfensterchen gewöhnt man sich, er verdeckt nichts Wichtiges. Schön auch:, und das Design kommt ohne die Dramatik fetter Reifen aus. Die zurückhaltende Radgröße hat Vorteile: keine zu großen ungefederten Massen, komfortables Abrollen. Da er sich dem Downsizing-Trend verweigert und den recht hubraumstarken Diesel (2,3 Liter) aus dem Outlander übernommen hat, löst der Eclipse Cross das optische Dynamikversprechen tatsächlich ein. Zwar nimmt ihm der Eco-Modus viel Temperament, im Normal-Modus aber ist der Japaner ein vergnügliches Auto mit kultiviertem Antrieb und sanft schaltender Wandlerautomatik. Dabei ist der Wagen schwerer, als er optisch wirkt: Ein Kia Sportage etwa, der eine halbe Nummer größer ausfällt, wiegt auch nicht mehr.

Die Spaltmaße haben nicht die gewohnte Japan-Qualität

Kritik gibt's am übervorsichtigen Bremsassistenten, am empfindlichen Lack und an der nuscheligen Freisprechanlage. ©Tobias Kempe / AUTO BILD Unser Verbrauch (8,5 l D/100 km) ist dem hohen Autobahnanteil geschuldet und lässt sich leicht um einen vollen Liter unterbieten. Wir haben auch schon die 680-km-Strecke Fürth–Hamburg mit einer einzigen Füllung des 60-Liter-Tanks abgespult, voll beladen. Erstaunlich, wie souverän der DI-D die Kasseler Berge nahm. Vielleicht das größte Plus sind die unkomplizierten Familienbetriebe des Mitsubishi-Händlernetzes, die das Werkstattpersonal nicht per "Dialogannahme" vom Kunden abschotten. Dauertest Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 DI-D 4WD zur Galerie Ein kompaktes Auto mit viel Motor, hoher Sitzposition, überraschend praktisch, frei von Zicken – ein Traum! Das etwas aus der Zeit gefallene Infotainment sehen wir ihm da nach. Preise/Ausstattung Modell Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 DI-D Grundpreis 28.590 Euro Testwagenausstattung Top (34.290 Euro) Automatikgetriebe S Einparksensoren S Rückkamera S LED-Scheinwerfer S Zwei-Zonen-Klimaautomatik S Navigationssystem 400 Euro Geschwindigkeitsregelung S Sitzheizung vorn S Notrad N Metalliclackierung ab 590 Euro Testwagenpreis (2019) 34.880 Euro S = Serie; N = nicht lieferbar Innen fühlt man sich an Flugzeugcockpits erinnert, leider ist man ähnlich zugemauert; Lümmeln ist nicht. Es finden sich viele aufgeraute, haptisch angenehme Materialien hier, aber auch Klavierlack mit den üblichen Nachteilen: kratzempfindlich, man sieht jedes Staubkorn. Die Spaltmaße sind nicht wie von den Japanern gewohnt: Eines zwischen hinterer Seitentür und Radhaus stimmt nicht ganz – ein Schönheitsfehler. Vermisst haben wir bei unserer Kilometerklopperei Lordosenstützen in den Sitzen. Im Fahrtenbuch findet sich auch Kritik zum übervorsichtigen Bremsassistenten, zum dünnen, empfindlichen Lack, zur nuscheligen Freisprechanlage oder dem fehlenden Nachtdesign der Lock-Taste, die man in sozial umgekippten Gegenden gerne schneller finden würde. Lob gibt's für die schnelle Heizung oder die hohe Zuglast (2000 kg) – mehr als beim größeren Bruder Outlander.Wir haben auch schon die 680-km-Strecke Fürth–Hamburg mit einer einzigen Füllung des 60-Liter-Tanks abgespult, voll beladen. Erstaunlich, wie souverän der DI-D die Kasseler Berge nahm. Vielleicht das größte Plus sind die unkomplizierten Familienbetriebe des Mitsubishi-Händlernetzes, die das Werkstattpersonal nicht per "Dialogannahme" vom Kunden abschotten.Ein kompaktes Auto mit viel Motor, hoher Sitzposition, überraschend praktisch, frei von Zicken – ein Traum! Das etwas aus der Zeit gefallene Infotainment sehen wir ihm da nach.