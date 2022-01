Mitsubishi will seine Motorsport-Abteilung Ralliart wieder groß machen und geht dabei den ersten Schritt auf dem Tokio Auto Salon 2022 (14. bis 16. Januar). Ein neues Concept und verschiedene Modelle mit Ralliart-Tuning werden gezeigt, darunter auch dieser auffällige Eclipse Cross , bei dem. Das ist natürlich nicht alles. Das SUV ist in der Farbe "White Diamond" lackiert, die (zumindest bei uns) nicht regulär für das Auto angeboten wird. Dazu bilden die, die vor allem im unteren Bereich des Eclipse Cross zu finden sind, einen starken Akzent. Neben den bereits erwähnten Schmutzfängern sind auch der Unterfahrschutz der überarbeiteten Frontschürze und ein Zierlement an den Schwellern in Rot gehalten.

Am Heck erhält der Eclipse Cross Ralliart einen, dessen Unterseite ebenfalls rot lackiert ist und so eine optische Einheit mit den hoch nach oben gezogenen Rücklichtern bildet. Oben und an den Seiten ist der Spoiler dagegen glänzend Schwarz. Die Schürze wird hier von einem ordentlichen Diffusor dominiert. Das Ganze wird von Zierstreifen mit Ralliart-Logo an den Türen und etwas aus der Zeit gefallen wirkenden Windabweisern an den Fenstern komplettiert. Fotos vom Innenraum hat Mitsubishi leider nicht veröffentlicht.