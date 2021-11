Eine hohe Sitzposition, etwas mehr Bodenfreiheit und ein markantes Äußeres: All das haben moderne SUVs von Geländewagen geerbt. Wird der Untergrund aber wirklich einmal matschig oder verworfen, kommt man an einem Offroader nicht vorbei. Ein Modell, das seit 1993 in Deutschland zeigt, dass weder schlechte Wege noch viel Last ein Problem darstellen, ist der Mitsubishi L200. Aktuell wird hierzulande die 5. Generation des japanischen Pick-ups angeboten und ist nicht nur in der Fangemeinde, sondern dank der vielseitig nutzbaren Ladefläche auch unter Gewerbetreibenden sehr gefragt. Das liegt wohl auch am 2,2-Liter-Diesel, der eine maximale Anhängelast von drei Tonnen ermöglicht. Seit der letzten Überarbeitung im Jahr 2019 trägt der L200 zudem ein modernes Karosseriedesign, das an die SUV-Familie des japanischen Herstellers erinnert. Auch wenn der L200 verglichen mit anderen geländetauglichen Pritschenwagen ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt, muss man laut UVP mindestens 32.190 Euro investieren, um eine Version mit Doppelkabine kaufen zu können. Das geht aber auch günstiger.(Stand: 7. November 2021).