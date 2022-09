Der Mitsubishi Space Star ist nicht nur ideal für den Stadtverkehr geeignet. Nach dem Dacia Sandero ist der Kleinstwagen zudem der günstigste Neuwagen Deutschlands. Der Sandero startet bei 9600 Euro, der Space Star bei 10.380. In der Basis kommt er mit einem 71 PS starken 1.2-Liter-Ottomotor, manuellem Fünfganggetriebe und Frontantrieb. Privatkunden können den Japaner aktuell auch günstig leasen





( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Mitsubishi Space Star ab 97 Euro brutto im Monat. Dafür kann die Schräghecklimousine 48 Monate jeweils 10.000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Aber auch kürzere Vertragslaufzeiten sind möglich: 36 (124 Euro brutto) oder 24 Monate (143 Euro brutto). Und wem die 10.000 jährlichen Freikilometer nicht reichen, kann diese auf 15.000 oder 20.000 erhöhen.

Zwei Jahre lang Mitsubishi Space Star fahren für 4336 Euro

Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate fallen die Bereitstellungskosten in Höhe von 904,40 Euro brutto an. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 4336,40 Euro brutto (24 mal 143 Euro plus 904,40 Euro).



Der Space Star ist bei diesem Deal weiß lackiert und mit einem schwarzen Innenraum bestückt. Serienmäßig kommt der Mitsubishi mit folgenden Ausstattungshighlights: Klimaanlage, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Notbremsassistent, Zentralverriegelung und Radio.