30 Monate Mitsubishi Space Star fahren für 4384 Euro



Nach Ablauf der Vertragslaufzeit besteht bei diesem Deal eine Kaufoption. Der Restbetrag liegt (nach 48 Monaten) dann bei 6634,80 Euro. Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die Überführungskosten in Höhe von 904,40 Euro brutto sowie die Zulassungskosten von 30 Euro brutto übernehmen. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 4384,40 Euro brutto (30 mal 115 Euro plus 904,40 Euro plus 30 Euro).