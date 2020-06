ie Marke Mio stammt aus Taiwan und hat sich vorgenommen den deutschen Dashcam-Markt aufzuwirbeln. Mit der MiVue 792 Wifi Pro schickt das Unternehmen ein knapp 190 Euro teures Premium-Modell ins Rennen. Aber lohnt sich der vergleichsweise hohe Preis? Im AUTO BILD-Test sichert sich die Dashcam die Note "gut", allerdings nur knapp mit 32 von insgesamt 50 Punkten. (Weitere Infos zum Test-Szenario lesen Sie in unserem Dashcam-Test.)

Die Bedienung der Dashcam selbst erfolgt über vier Knöpfe an der Seite. Insgesamt funktioniert das Ganze intuitiv – allerdings muss man sich an die Belegung der Knöpfe erst gewöhnen, denn die beiden Pfeiltasten zum Navigieren sind unten platziert. Die Menüführung ist einfach gehalten, wirkt für eine 190-Euro-Dashcam allerdings etwas grobschlächtig. Obendrauf bekommt man aber eine tolle App, die zwar keine Kamera-Einstellungen zulässt, aber für die Verwaltung der Dateien und das einfache Installieren von Firmware-Updates sehr nützlich ist. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt über die Wi-Fi-Schnittstelle der Kamera. Für die manuelle Speicherung von Aufnahmen gibt es einen klar markierten, gut erreichbaren Knopf an der Rückseite der Dashcam – toll, das sollte es häufiger geben. Außerdem erfreulich: Endlich mal eine Dashcam mit einer richtig guten Saugnapf-Halterung. Dadurch sind auch Fahrzeugwechsel und eine Reinigung der Scheibe möglich, ohne dass zuvor ein Klebepad abgekratzt werden muss. Bei Nacht ist das Display etwas zu hell, es dimmt nicht automatisch herunter. Allerdings schaltet es je nach Einstellung nach einer gewissen Zeit automatisch ab.