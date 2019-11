Nextbase 422 GW: Test

Die Einrichtung und Bedienung der Nextbase Autokamera erfolgen intuitiv, ein Blick in die Anleitung ist nicht nötig. Gesteuert wird dabei alles über den 2,5 Zoll großen Touchscreen, der schnell und flüssig reagiert. Lediglich für die Notfallaufnahme sowie das Ein- und Ausschalten gibt es Knöpfe an der Dashcam . Toll: Für die Befestigung im Auto sind sowohl ein Klebepad als auch eine Halterung mit Saugnapf vorhanden. Mit Saugnapf ist man flexibler, das Klebepad sorgt aber für ein stabileres Bild. Ein kleiner Kritikpunkt: Das USB-Kabel ist ziemlich kurz. Wer den Anschluss in der Mittelkonsole etwas weiter hinten hat, muss gegebenenfalls verlängern. Es gibt aber ein längeres Kabel mit 12-V-Stecker. Und: Das Kabel ist leider beim Einstellen des Neigungswinkels der Kamera im Weg, dadurch ist man etwas eingeschränkt. Über die App "My Nextbase" kann das Smartphone verbunden werden. Darüber können die Videos direkt auf dem Smartphone abgerufen werden. Außerdem können Einstellungen an der Dashcam vorgenommen und der eCall abgesetzt werden. Die Kopplung erfolgt über Bluetooth (andere Dashcams nutzen die WiFi-Schnittstelle).