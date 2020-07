Wie beim Schwester-Modell MiVue C314 sind auch bei der C512 die Knöpfe an der Seite platziert, was für die Bedienung unkomfortabel ist. Ein wenig verwirrend ist auch hier der rote Punkt, auf dem oberen Knopf, der den Eindruck erweckt, hier verberge sich die Sperr-Funktion für einzelne Dateien im Notfall. Dabei markiert der Punkt lediglich den Menüknopf. Insgesamt macht die C512 einen etwas höherwertigen Eindruck als die C314. Toll sind die reduzierte Menüführung und das klare Display. Praktisch: Es gibt einen Knopf zum Dimmen der Helligkeit. Das ist besonders beim Fahren in der Dunkelheit von Vorteil. Bei anderen Kameras muss man sich dazu erst durch das Menü klicken – sofern überhaupt eine Dimm-Funktion vorhanden ist.

Die Kamera löst in Full HD (1080p) auf und macht dabei 30 Bilder pro Sekunde. Die Aufnahmen sind klar und gestochen scharf. Nur in Sachen Brillanz dürften sie etwas besser sein. Die Farben wirken eher trüb. Gerade das Grün der Pflanzen am Straßenrand ist eher ein Grau. Aber auch wenn die Aufnahmen keinen Schönheitspreis gewinnen, sind sie allemal detailreich genug, um auch Autokennzeichen oder Verkehrszeichen entziffern zu können. Bei Nacht überzeugt die Mio C512 aber noch mehr als am Tag. Die Nachtaufnahmen sind scharf und klar, im Lichtkegel des Scheinwerfers sind alle Details gut zu erkennen. Etwas schade ist lediglich der schmale Bildwinkel von nur 130 Grad. Es wären mindestens 140 Grad wünschenswert.