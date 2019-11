Lamax T6: Test

ür ihren Preis von rund 100 Euro gehört die Lamax T6 zu den vergleichsweise günstigen Dashcams. Die Ersparnis zahlt man im übertragenden Sinne mit einer schlechten Übersetzung von Menüführung und Co. In Sachen Bildqualität kann die Lamax dafür locker mit den teureren Modellen mithalten. Außerdem hebt sie sich durch ihre kleine Größe von anderen Dashcams ab. Im Vergleichstest bescherte ihr das die Gesamtnote "gut".

Die Lamax T6 ist einfach zu bedienen, allerdings stolpert man zwischendurch über einige Übersetzungsfehler in der Menüführung. Allgemein ist Sprache das große Thema bei der Lamax T6: Auch in der Bedienungsanleitung sowie der App "HQBKiNG" gibt es ein paar Schnitzer. Das ist zwar nicht elegant, aber auch kein unüberwindbares Hindernis, denn trotzdem sind die Einstellungen und Hinweise nachvollziehbar. So kann die Dashcam auch ohne Blick ins Handbuch leicht bedient werden. Die Knöpfe an der Kamera selbst sind jedoch sehr klein, wer große Finger hat, erwischt hier auch gerne mal zwei. Da sie unterhalb der Kamera positioniert und zudem nicht eindeutig gekennzeichnet sind, kann es bei der Sperrung einer Aufnahme über den Notknopf auch mal ein wenig brauchen, bis man den richtigen Knopf erwischt – im Ernstfall ärgerlich. Und: Dass die Notaufnahme startet, ist lediglich an einem Mini-Symbol im Display erkennbar. Das kann während der Fahrt schon mal zu Missverständnissen führen. Andere Dashcams können das besser.