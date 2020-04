D ie Truecam M5 WiFi ist im Test auffällig unauffällig: Sie hat viele Funktionen, die man von anderen Dashcams bereits kennt. Die Aufnahmen sind klar, an der Bedienung harpert es ein bisschen. Auch beim Preis spiegelt sich das wider: Sie kostet 134,90 Euro. Das ist nicht unschlagbar günstig, aber für das Gebotene absolut gerechtfertigt. Immerhin bietet sie Full HD-Auflösung, eine Smartphone-App und ie Truecam M5 WiFi ist im Test auffällig unauffällig: Sie hat viele Funktionen, die man von anderen Dashcams bereits kennt. Die Aufnahmen sind klar, an der Bedienung harpert es ein bisschen. Auch beim Preis spiegelt sich das wider: Sie kostet 134,90 Euro. Das ist nicht unschlagbar günstig, aber für das Gebotene absolut gerechtfertigt. Immerhin bietet sie Full HD-Auflösung, eine Smartphone-App und GPS – das bieten viele andere Dashcams in der Preisklasse nicht. Insgesamt gibt es gerade noch die Testnote "gut" mit 32 von 50 möglichen Punkten. Weitere Infos zum Test-Szenario lesen Sie in unserem Dashcam-Test

Testergebnisse Truecam M5 WiFi

Bedienung: In der Test-Disziplin "Bedienung" muss die Truecam M5 WiFi die meisten Punkte lassen. Der Grund ist vor allem die Bedienung direkt an der Kamera: Es gibt lediglich zwei Knöpfe, die unterschiedlichen Menüs werden über Tastenkombinationen mit kurzem und langem Drücken der Knöpfe angesteuert. Das erfordert Geduld, denn man landet schnell in Menüs, die man nicht ansteuern wollte und sucht die Funktionen, die man einstellen möchte. Einige Einstellungen wie zum Beispiel das Datum lassen sich aber ausschließlich hier vornehmen. Für alles, was die Aufnahme betrifft (z.B. Bildqualität, Loop), gibt es eine Smartphone-App, die über WiFi angesteuert wird. Dadurch lassen sich die Aufnahmen auch direkt auf dem Handy verwalten. Die aufgenommenen Sequenzen sind immer mindestens drei Minuten lang – im Sinne des Datenschutzes wären kürzere Videos (eine Minute) wünschenswert. Ebenfalls schade: Der Kamerawinkel lässt sich kaum einstellen. Die Halterung erlaubt lediglich eine Einstellung des Neigungswinkels, ein Drehen nach rechts oder links ist nicht möglich. Wertung "Bedienung": 9/20 Punkte

Bildqualität: Die Truecam M5 WiFi punktet mit einem klaren, stabilen Bild. Die maximale Auflösung liegt bei 1920 x 1080 Pixeln (Full HD). Dabei schafft sie zwar nur 30 Bilder pro Sekunde, das schadet der Qualität der Aufnahme in diesem Fall aber nicht. Man erkennt viele Details, selbst bei viel Gegenlicht durch Sonnenschein, ist noch alles klar erkennbar. Die Nachtaufnahmen sind ebenfalls absolut zufriedenstellend – das Bild ist scharf und rauschfrei. Das ist nicht zuletzt dem sogenannten WDR-Modus (Wide Dynamic Range) zu verdanken, der es der Kamera ermöglicht auch mit komplizierten Lichtverhältnissen (starke Hell-Dunkel-Kontraste) fertigzuwerden. Der Bildwinkel von 150 Grad reicht absolut aus, um die Fahrbahn und den -rand komplett abzubilden. Das Bild verzerrt dabei kaum. Wertung "Qualität": 17/20 Punkte

Besonderheiten: Um das Video zusätzlich mit Geschwindigkeits- und Positionsstempel zu versehen, gibt es ein GPS-Modul, das zusätzlich an der Halterung befestigt wird. Hierbei ist es wichtig, dass das Kabel zur Stromversorgung ordentlich verlegt ist, denn es wird in das GPS-Modul gesteckt. Bleibt man versehentlich am Kabel hängen, kann sich das GPS-Modul lösen und herunterfallen. Die Alternative ist, die Kamera ohne GPS-Modul zu nutzen. Ansonsten bietet die Kamera einen Parkmodus, der bei abgestelltem Wagen Bewegungen erkennt und die Aufzeichnung beginnt. Er funktioniert jedoch nur bei laufender Stromzufuhr – dementsprechend muss die Kamera an eine Powerbank oder einen 12V-Stecker mit durchgehender Stromversorgung (Achtung Batteriekiller!) angeschlossen werden. Interessant: Anstelle eines gewöhnlichen Akkus ist die Truecam M5 WiFi mit einem Superkondensator ausgestattet. Dieser verspricht eine deutliche längere Haltbarkeit. Wertung "Sicherheit": 6/10 Punkten

Dashcams bei Amazon Truecam M5 WiFi Preis*: 135 Euro

Testnote: gut Garmin Dashcam Mini Preis*: 111 Euro

Testnote: gut Nextbase 422 GW Preis*: 189 Euro

Testnote: sehr gut Transcend Drivepro 230Q Preis*: 100 Euro

Testnote: gut Rollei Dashcam 408 Preis*: 80 Euro

Testnote: befriedigend *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020



Technische Daten in der Übersicht

Preis: 135 Euro

Max. Auflösung: Full HD (1080p) bei 30 fps

Aufnahme-Winkel: 150°

sD: bis 64 GB, ab Class 10

Display: 2-Zoll-LCD-Display

GPS: ja

Länge Aufzeichnung: 3/5/10 Min Loops