Transcend Drivepro 230: Test

Toll: Mit der Transcend Drivepro 230 kann man sofort loslegen, eine SD-Karte ist nämlich schon im Lieferumfang enthalten. Beim Firmware-Update, das vorab durchgeführt werden sollte, gibt es aber ein Problem: Die Kamera erkennt die Datei nicht, obwohl wir streng nach Anleitung vorgehen. Deswegen muss der Test ohne vorheriges Update stattfinden – das tut bei der Drivepro 230 aber nichts zur Sache: Alles läuft flüssig, die Bedienung klappt intuitiv. Zusätzlich kann man sich die App Drivepro fürs Smartphone herunterladen. Damit können die Dateien direkt am Handy angesehen werden. Ein bisschen problematisch: Die Dashcam-Aufnahmen werden auf der SD-Karte alle im gleichen Ordner abgelegt – gesperrte Aufnahmen sind nicht zu erkennen. Bei den meisten Dashcams werden die gesperrten Dateien in einem Extra-Verzeichnis abgelegt. Das macht das Herausfiltern der Notaufnahmen etwas einfacher. Außerdem schade: Im Lieferumfang ist nur ein Kabel für den 12-Volt-Stecker dabei, ein USB-Kabel gibt es nicht.

Bildqualität: Die Drivepro 230 bietet eine Full HD-Aufnahme (1080p), aber leider nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Der Videoqualität schadet das jedoch nicht: Die Aufnahmen sind klar und scharf, Details sind gut zu erkennen. Selbst bei Nacht ist das Bild noch gut. Entgegenkommende Autos blenden verhältnismäßig wenig. Dank der WDR-Technologie (Wide Dynamic Range) gibt es nahezu kein Bildrauschen. Einen Kritikpunkt gibt es jedoch: Der Weitwinkel von 130 Grad ist etwas dürftig.

# Dashcams im Test 1. Nextbase 422 GW Preis*: 189,00 Euro

Note: sehr gut 2. Transcend DrivePro 230 Preis*: 109,99 Euro

Note: gut 3. Lamax T6 Preis*: 99,99 Euro

Note: gut 4. TrueCam H5 Preis*: 143,72 Euro

Note: befriedigend 5. Rollei DashCam 408 Preis*: 89,93 Euro

Note: befriedigend 6. iTracker GS6000-A12 Preis*: 159,99 Euro

Note: befriedigend 7. Aukey DR02 J 4k Dashboard Camera Preis*: 89,99 Euro

Note: ausreichend *Preise: Stand 08.11.2019 *Preise: Stand 08.11.2019

Die Transcend Dashcam verfügt über einen Parkmodus: Bewegt sich der geparkte Wagen, soll die Aufnahme starten. In unserem Fall hat es nicht geklappt – wir haben am geparkten Auto gerüttelt und es geschaukelt, was die Stoßdämpfer hergeben. Außerdem haben wir vor dem Wagen ein paar Faxen gemacht – für eine Aufnahme hat es nicht gereicht. Als Zusatzfunktion gibt es verschiedene Warnsysteme wie einen Spurhalte-Assistenten (Lane Departure Warning System LDWS), der die Markierungen anzeigt und akustisch warnt, wenn das Fahrzeug von der Bahn abkommt. Ein Auffahr-Warnsystem, das den Fahrer alarmiert, wenn es eine drohende Kollision erkennt. Sowie Geschwindigkeits-Warner, Ruhepausen- und Scheinwerfer-Erinnerungsfunktion.