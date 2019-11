Truecam H5: Test

Die Truecam H5 ist nach dem Auspacken sofort einsatzbereit. Lediglich Datum und Sprache müssen zur korrekten Anzeige der Videomarken eingestellt werden. Mit ihrem kleinen Format verschwindet die Kamera einfach hinter dem Rückspiegel. Die Magnethalterung, die gleichzeitig auch GPS-Empfänger ist, wird mit einem Klebepad befestigt und versorgt die Dashcam mit Strom – einen eigenen USB-Anschluss hat sie nämlich nicht. Die Truecam hat vier Knöpfe an der Unterseite, die jedoch nicht ganz intuitiv bedienbar sind. Der Menü-Knopf ist gleichzeitig der Speicherungsknopf für die Notfall-Aufnahme. In einer echten Notsituation kann man mit den Knöpfen aber leicht mal durcheinanderkommen – optimal ist das nicht. Das gilt auch fürs Feedback: Auf dem Display informiert lediglich ein klitzekleines Schloss-Symbol darüber, dass die Sperrung der Datei erfolgt. Während der Fahrt ist das nicht leicht einzusehen. Zum Vergleich: Bei anderen Kameras füllt das Bestätigungssymbol den ganzen Bildschirm. Neben der Bedienung direkt an der Kamera kann die Truecam per Wi-Fi mit der Smartphone-App Luckycam verbunden werden. Die App läuft flüssig und ist intuitiv bedienbar, die Videos können so direkt aufs Smartphone geladen werden.