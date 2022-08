Was für ein Alkoven! Da möchte man doch am liebsten noch mal Kind sein und sich in diesem gemütlich gepolsterten Nest hier oben einkuscheln. Nach Lust und Laune spielen, den Erwachsenen bei den interessanten Sachen, die sie in der Küche oder der Sitz­gruppe so machen, zugucken.





Und wenn man davon genug hat, einfach den Vorhang zu­ziehen und vom Erwachsen­sein träumen. Ups, abgeschweift. Sie werden es verzeihen, liebe Leser. Der Testwagen, mit dem wir heute unterwegs sind, ist einfach so zum Wohlfühlen, dass das sogar uns passieren kann. Aber jetzt schnell zu den Fakten!

Morelo Palace Alkoven: Der Preis startet bei 236.000 Euro



Das ist er: Ein Ein Wohnmobil der Extraklasse – extragroß, extra­gemütlich und leider auch extra­teuer. Bei 236.000 Euro geht der Morelo Palace Alkoven 94 L erst los. Vier weitere Grundrisse (ab 221.000 Euro) gibt es, zwei davon mit Sitzgruppe im Heck. Der 94 L aber hat eine im Bug. Im Gegensatz zu anderen Alkovenmodellen wird diese nur bei Bedarf vom Durch­gang zum Cockpit unterbrochen. Dazu werden zwei Polster beisei­tegelegt, eine Schiebetür geöffnet und das Alkovenbett hochge­klappt. Über zwei Stufen geht es dann hinab, denn der Aufbau ruht auf einem erhöhten Doppelboden. Das schafft Stauraum, Platz für Tanks sowie Technik und hält den gesamten Laufbereich topfeben.

In der Küche, die direkt an die Sitzgruppe anschließt, geht es pra­xisgerecht zu. Stauraum gibt es reichlich, und das Spülbecken fällt ebenso groß aus wie der Wasser­hahn. Für optimales Licht beim Schnippeln ist die Rückwand hin­terleuchtet. Gegenüber stehen Buffet­ und Kühlschrank sowie die Mikrowelle, gefolgt von einem raumhohen Vorratsschrank. Durch eine sanft laufende Schiebetür geht es von hier aus ins Bad. Das ist so groß, dass es gleich­zeitig als Ankleideraum dient.

Zoom Dimensionen, an die man sich beim Fahren schnell gewöhnt – und beim Wohnen dann nicht mehr missen will.





Praktischerweise steht hier auch ein riesiger Kleiderschrank, an den sich der Waschtisch mit vier Schubladen, Spiegel und viel Ab­lagefläche anschließt. Auf der an­deren Seite stehen das WC sowie die Duschkabine mit Glastüren, in der schon dienstbereit ein kleiner Abzieher hängt. Der ganze Rest ist – natürlich hinter einer weiteren Schiebetür – dem Erholungsschlaf vorbehalten. Und der kommt wie von selbst, denn die Matratzen sind ausgesprochen bequem.

Zulassung für bis zu sechs Personen



Das hat er: Neben dem großzügi­gen Interieur auch entsprechend viel Platz fürs Gepäck. Im Heck­stauraum können beispielsweise locker ein Roller und mehrere Fahrräder mitreisen, einiges an Mobiliar für draußen im Doppel­boden. Das passt, denn die Zulas­sung geht bis zu sechs Personen (1790 Euro). Praktisch ist in diesem Fall die alternative Sitzgruppe mit Einsäulen­ Hubtisch, die in der "Wohnwelt Novel" zusammen mit weiteren Extras kommt und zum Doppelbett umgebaut werden kann (5590 Euro). Ach, und der Geschirrspüler (2290 Euro) wäre dann vielleicht auch noch eine Überlegung wert.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Stärke Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Isolierung Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Heck L x B Abzweigung Abzweigung Liegefläche Alkoven L x B Abzweigung Abzweigung Innenhöhe/-breite max. Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch-/Grau-/Schwarzwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Preis/Testwagenpreis Abzweigung 70 C 21l 154 kW (207 PS) bei 3000 U/min 2998 cm3 470 Nm bei 1400 U/min 100 km/h (>3,5 to) Achtstufen-Wandlerautomatik/Hinterrad 170 l/Diesel + 30 l AdBlue 9590/2400/3500 mm 5100 mm/225/75 R 16 5785/1705 kg 3500/750 kg Alu/GFK/GFK 42/42/37 mm RTM/RTM/RTM 2 x 2000 x 1060/1110 mm 2010 x 1600 mm 2060/2260 mm Kompressor, 177/35 l Gas, 3 Flammen + Mikrowelle mit Heißluft- und Grillfunktion Li, 2x 12 V/210 Ah 360/250/250 l 2x 11 kg/Alde 3020 HE ab 236.000 Euro/317.270 Euro



Erfreulich ist, dass die Serien­ausstattung neben der Warm­wasserheizung mit Motorwärme­nutzung, Fußboden­ und Hand­tuchheizkörper auch Goodies wie die Festtanktoilette, Schwing­sitze oder eine schlüssellose, codegesicherte Aufbautür ent­hält. Ein sinnvolles Extra bei un­serem Testwagen war das Paket "Energie Lithium­Power". Es ent­hält u. a. eine Lithium­Batterie mit 210 Ah samt Wechselrichter und kann mit verschiedenen Solar anlagen (ab 1990 Euro) kombiniert werden.

Optionales Sicherheitspaket bringt hilfreiche Assistenzsysteme