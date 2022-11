Leistungssport, Konzentration, Kämpfen bis zur Ziellinie, das mag sie. "Mit 40 Leuten in einer Reihe zu stehen, und alle wollen in die erste Kurve, das allein gibt schon den Kick", sagt Kim. So hat sie es bis zur Deutschen Vizemeisterin und Fünfte bei einem WM-Lauf gebracht.Doch das genügt Kim nicht. ( Motocross-Helm Test & Vergleich