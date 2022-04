Die Antwort findet der Mann mit dem Koffer: Michael Treiber wird den Rahmen exakt vermessen, dank Infrarot und Laser ist sein Urteil auf den Hundertstel Millimeter genau. Krumm oder gerade – das entscheidet das Schicksal der schwarzen Transalp.

Treibers Geschäft in Hamburg wirkt von außen wie ein x-beliebiger Motorradladen, doch hinten verrät die penibel saubere Werkstatt das jahrzehntelange Wissen eines Spezialisten: Da hängen dutzende Rahmen, zahlreiche Messlehren, dazu Dreh- und Richtbänke, weil der 67-Jährige außerdem Rahmen richtet und wieder aufbaut. (So finden Sie die richtige Motorrad-Spezialwerkstatt!)

Nur einige der zahlreichen Rahmen, die Michael Treiber in seiner Werkstatt lagert.

Für die Transalp verwendet er heute vergleichsweise feines Besteck. Aus seinem Koffer holt Treiber einen armdicken Bügel, bestückt mit zwei Infrarotkameras und Laser. Dieser Empfänger, ein "Scheibner Megamax", wird beidseitig punktgenau am Drehpunkt der Hinterradschwinge eingesetzt.

Am Lenker schraubt er Leuchtdioden an, die den Kameras ihre Position senden, wenn der Lenkkopf zur Seite dreht: links, rechts, links, alles exakt kontrolliert. "Der große Vorteil dieser Technik", erklärt Michael Treiber, "ist, dass sie am unzerlegten Motorrad misst".