Motorrad-Trends. Cafe Racer, Scrambler, Roadster und Co

Roadster werden als Unterkategorie der Naked Bikes (sprich Motorräder ohne Verkleidung) verstanden. Sie lehnen sich optisch und im Aufbau ihrer Fahrwerke an Motorrädern aus den 60er-Jahren an. Der Lenkkopfwinkel ist meist steil, der Radstand kurz und der Schwerpunkt niedrig. Helfer wie ABS und Co sind höchstens in einer Basisversion an Bord. Für Vortrieb sorgen drehmomentstarke Zwei- bis Vierzylinder.