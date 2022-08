Und da will der Mayer mit einem aufgepimpten S3 dagegenhalten? Wo doch der S3 Sportback bisher nur mit 1:40 Minuten über den Ring wankte? Sechs Sekunden schneller als die Serie? Wie soll das denn bitte schön gehen? Aber: Solche fast unlösbaren Aufgaben sind genau nach dem Geschmack des Tuners.

Und so oft hat er uns in den letzten Jahren bewiesen, was alles geht. Man erinnere sich nur an die wahnwitzige Idee, einen R8-LMS-GT3-Rennwagen mit Kennzeichen und TÜV-Stempel auszustatten. Mit dem Ziel, am Sachsenring Rundenrekord zu fahren. Was übrigens damals geklappt hat.