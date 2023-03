Knallorange lackiert, Südstaaten-Flagge auf dem Dach, Startnummer eins auf den Türen – Autofahrer, die dieser Tage auf dem Historic Highway 165 im US-Bundesstaat Missouri unterwegs waren und den reichlich demolierten 1969 Dodge Charger sahen, fühlten sich womöglich in die 1970er- und 80er-Jahren zurückversetzt.

Damals war so ein Muscle-Car einer der Hauptdarsteller in der Kult-TV-Serie "Duke of Hazzard". Sieben Staffeln lang wurde darin die eigentlich immer gleiche Geschichte erzählt: Die Cousins Bo und Luke hatten so ihre Probleme mit Gesetz und Ordnung und waren dann mit ihrem markanten Dodge Charger "Genral Lee" stets auf der Flucht vor Sheriff Rosco P. Coltrane und seinen Hilf-Polizisten. Dank schier unglaublicher Manöver konnten sie aber immer entkommen und die Sheriffs schauten dumm aus der Wäsche.

Ein aus der TV-Serie "Duke of Hazzard" bekannter Dodge Charger ist auf dem Historic Highway in Missouri verunglückt. Bild: Western Taney County Fire Protection District



Während der Produktion der TV-Serie sollen bei den irren Stunts mit Sprüngen über Flüsse, Baustellen, Polizeiwagen usw. so rund 300 Dodge Charger "General Lee" zu Bruch gegangen sein.

Kein Wunder also, dass es sich bei dem Unfallauto nicht um ein TV-Original handelt. Der Eigentümer das Fahrzeugs, versicherte jedoch, dass das Auto von allen Dukes of Hazzard-Darstellern gefahren und von ihnen auch signiert wurde. Es sei aber niemals in der Serie zu sehen gewesen.

Eigentümer nicht der Unfallfahrer

Nach Angaben des Polizeichefs von Hollister, Preston Schmidt, war der Eigentümer nicht der Unfallfahrer. "Wir haben durch Untersuchungen vor Ort festgestellt, dass der Fahrer des Dodge für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs war und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor", erklärte Schmidt.





Beide Fahrzeuginsassen seien, so Schmidt, mit leichten Verletzungen in den Taney County Ambulance District transportiert worden. Der Fahrer wurde wegen eines gebrochenen Schlüsselbeins behandelt, der Beifahrer klagte über Bein- und Rippenschmerzen. Beide Personen konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen.