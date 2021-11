Klimaneutral bis 2022! Tom Drechsler, Chefredakteur AUTO BILD, kündigte im Rahmen der Preisverleihung zum Goldenen Lenkrad an, dass AUTO BILD bis 2022 das erste klimaneutrale Automagazin werden wird: "In diesem Jahr sind über 50 Prozent aller Gewinner elektrifiziert. Die Automobilindustrie und alle Zulieferer durchlaufen die größte Transformation ihrer Geschichte. Aber wir sind wie unsere Käufer und Leser: Noch fahren wir in der Mehrheit nicht emissionsfrei. Doch wir können – anders als viele andere – schon heute etwas tun. Deshalb werden wir, beginnend mit unserer größten Zeitschrift AUTO BILD, sukzessive jeden Kilometer, den wir fahren, jedes Papier, dass wir bedrucken, jede Seite, die wir online publizieren, klimaneutral stellen. AUTO BILD will Mobilität für alle bewahren. Das ist unser Beitrag dazu."