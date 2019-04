Z

ur Jahrtausendwende 1999 grassierte die Sorge vor dem Millennium-Bug: Würden alle datumsbasierten IT-Systeme mit der neuen Jahreszahl klarkommen? Am 6. April 2019 steht eine ähnliche Zeitenwende an! Sie betrifft GPS-basierte Navigationssysteme , die meist auf Wochenzählung setzen. Denn am 7. April wird die Zehn-Bit-Wochenzählung von 1024 nach knapp 20 Jahren auf null zurückgestellt. Die sogenannte "GPS-Wochenzählung" kann besonders für alte Navis zum Problem werden, es drohen sogar Totalausfälle. Hintergrund: Durch den Wochenwechsel könnten ältere Systeme das Datum nicht mehr richtig berechnen. So kann es zu Fehlern bei der Positionsabstimmung kommen, berichtet das US-Magazin "The Register" – alte Navis könnten die Position nicht mehr anzeigen.