Autofahrer haben das Steuer gern selbst in der Hand – und damit die Geschicke ihres Autos. Das ist seit der Fahrschule gelernt. "Loslassen" fällt den meisten Fahrzeuglenkern im wahrsten Wortsinne schwer. Daher klafft o ft eine Lücke zwischen dem potenziellen Sicherheits- und Komfortgewinn durch automatisiertes Fahren und wie sich dieser Fortschritt für den Autonutzer anfühlt.

Das neue SHI-Cockpit , entwickelt von ZF und Faurecia , beendet diese Diskrepanz. Im „ Safe Human Interaction Cockpit “ (SHI-Cockpit) kommunizieren fortschrittliche Assistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen einfach und effektiv mit dem Fahrer. Das SHI-Cockpit vereinfacht die Übergabeszenerien zwischen Mensch und Maschine stark", erklär t Uwe Class, Director Safe Mobility Systems in der zentralen Vorentwicklung von ZF. "Fahrer sind immer im Bilde darüber, welcher Fahrmodus gerade aktiv ist. So steigt die Akzeptanz für diese wichtigen Funktionen."



Klare Aufgabenverteilung zwischen Fahrer und Fahrzeug

Und es hat Bumm gemacht, wenn auch nur virtuell: Augmented-Reality-Darstellung der Airbags und der aktiven Gurt-Funktionen im SHI-Cockpit. rer die Hände vom Lenkrad löst . Ermöglicht wird das über eine spezielle "Hands On Detection " (HOD). Das Volant fährt zudem hoch und nach vorne weg, bleibt aber in Reichweite. Dank " Steer-by-Wire " kann das Steuer in diesem Fahrmodus stillstehen, anstatt sich weiter mit dem Radeinschlag zu drehen. Gleichzeitig rückt d er Sitz nach hinten und unten und neigt sich leicht gen Fond . "Das hohe Sicherheitsniveau bleibt trotzdem immer gewahrt ", versichert Uwe Class. Die Airbags, der aktive Gurt und das aktive Gurtschloss sind beim SHI-Co ckpit in den Sitz integriert.

Den Wechsel der Fahrverantwortung kommuniziert das Auto nicht nur über die automatische Änderung der Sitzposition. On top kombiniert das SHI-Cockpit situationsbezogen haptische (z.B. vibrierender Gurt), optische (z.B. umlaufende, farbvariierende Cockpit-Lichtleiste) und akustische (Töne, Stimme) Informationen. In umgekehrter Reihenfolge fordert es den Fahrer frühzeitig auf, das Steuer wieder zu übernehmen. Reagiert er nicht darauf, stoppt das Auto selbstständig an einer möglichst sicheren Position.

Individuelle Sitzeinstellung per 3D-Innenraumkamera

Auch vor dem Losfahren ist das SHI-Cockpit bereits zur Stelle. Für den bequemen Einstieg empfängt der Sitz den Fahrer in einer zurüc kgestellten, geneigten Position; das abgeflachte Lenkrad bewegt sich nach oben und dreht sich. Sitzt der Fahrer, erfasst eine 3D-Innenraumkamera seine Größe und justiert Sitz samt Lenkrad optimal für s manuelle Fahren. Zum Aussteigen gleite t der Sitz in eine geeignete Position zurück. Genau so zuvorkommend fasst d as SHI-Cockpit alle Assistenz- und Regelfunktionen auf nur einer Bedien- und Anzeigenebene zusammen: Der Fahrer sieht sein Fahrzeug auf dem "Head Up Display Instrument Cluster" (HUDIC) – einem zentralen Mon itor – aus der Vogelperspektive und umgeben von einer "Active Vehicle Aura" (AVA) .

Die AVA symbolisiert die effektive Vernetzung sämtlicher Assistenzsysteme, zum Beispiel von Abstandsregel tempomat, Totwinkelwarner und Spurhalteassistent . Im Display visualisieren das bis zu drei ovale Linien rund um das virtuelle Fahrzeug. Ü ber das Lenkrad kann der Farer per Fingerstreich d ie Sensibilität einstellen: Drei Linien entsprechen einem frühen, sanften Eingreifen , nur ein Oval für das spätere und daher stärker spürbare Regeln.

Fahrer und Assisten ten werden zu "Best Buddies "

Obacht, Fahrer: Das SHI-Cockpit kommuniziert mit dem Fahrer über haptische, optische und akustische Signale. Die Farbgebung dabei ist intuitiv. Rot steht für Gefahr, grün für Alles gut. Buddies' werden, die sie objektiv schon sind."

"Individuelle Mobilität ist eine der Errungenschaften, die unsere Lebensqualität in den letzten Jahrzehnten maßgeblich erhöht hat. ZF steht für technischen Fortschritt, der die Mobilität und damit die Freizügigkeit bewahrt, indem sie für jetzige und künftige Generationen sauber, sicher und ersc hwi nglich gestaltet wird", sagt Wolf-Henning Scheider, Vorsitzender des Vorstands der ZF Friedrichshafen AG . Leit bild der jüngst gestarteten ZF-Initiative #MobilityLifeBalance ist eine Welt, in der Menschen Zugriff auf die Mobilitätsangebote haben, die gut zu ihren Lebensvorstellungen passen. ZF investiert dafür stark in innovative Technologien, die zu einer höheren Verkehrssicherheit und einer Minderung der CO 2 -Emissionen beitragen. #MobilityLifeBalance

E- Mobilität ohne Reichweitenangst

Garantiert 100 km rein elektrische Reichweite: Die neue Generation der Plug-in-Hybride empfiehlt sich im Alltag als E-Auto. Auf Langstrecken nimmt der Benziner die Reichweitenangst. Das auf der IAA 2019 präsentierte ZF EVplus Konzeptfahrzeug beispielsweise fährt rein elektrisch mehr als 100 Kilometer weit – im Realbetrieb. Das zeigt, dass moderne Plug-in-Hybride (PHEV) quasi als vollwertige E-Fahrzeuge gelten können. Die höhere elektrische Reichweite sorgt auf täglichen Strecken für lokal emissionsfreies Fahren. Der Verbrenner nimmt den Autofahrern gleichzeitig die "Reichweiten-Angst" und hilft dadurch, bestehende Kaufhemmnisse für Elektrofahrzeuge abzubauen. Auch die Innenstädte lassen sich mit EVplus rein elektrisch und damit ohne lokale Stickstoffoxid-Emissionen sowie mit deutlich niedrigeren Feinstaub-Werten befahren. Die Diskussion um Fahrverbote und eine dadurch eingeschränkte Mobilität wird damit nachhaltig gelöst. Entsprechende Fahrstrategien und Kontrollmechanismen – technisch ausgedrückt: das Geofencing – können das rein elektrische Fahren innerorts sicherstellen.

