ie aktuelle Generation desbringt es auf 400 PS und 480 Nm maximales Drehmoment. Das reichte lange für die PS-Krone bei den Kompaktsportlern. Bis derkam und sich mit bis zu 421 PS (und 500 Nm Drehmoment) an die Leistungsspitze setzte.– von 340 PS auf 367 und schließlich auf 400 PS im aktuellen Modell. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass auch die neueste Top-Variante des frisch präsentierten A3 wieder ein paar PS mehr bekommt. Die Grundzutaten gleich bleiben aber gleich:Alle drei Komponenten bieten gute Voraussetzungen für ein PS- und Kraft-Plus.

Der 2.5 TFSI leistet derzeit 400 PS. Im RS 3 könnte es ein paar PS mehr geben.

DerDie von AMG mit einer Literleistung von knapp 211 PS (421 PS aus 1991 ccm) sehr hoch gelegte Messlatte dürfte der neue RS 3 dennoch nur knapp überspringen, wenn überhaupt.Bei den Fahrleistungen sollte der neue RS 3 damit gleichauf mit dem A 45 sein.(AMG A 45 S: 3,9 Sekunden) – der aktuelle RS 3 rennt in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. In Sachen Vmax bleibt alles gleich: Sie ist auch in der neuen Generation elektronisch auf 250 km/h (gegen Aufpreis auf 280 km/h) begrenzt.