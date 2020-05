Allradantrieb

, 600 PS und in 3,4 Sekunden auf 100 km/h: Der BMW M5 F90 ist für viele ein Traumwagen! Mit einem Basispreis von mindestens 119.900 Euro ist die Power-Limousine allerdings kein Schnäppchen.Durch den Listenpreis von 131.409 Euro liegt der Leasingfaktor bei sehr guten 0,6. Bei dem sofort verfügbaren M5 handelt es sich um einen Jahreswagen mit der Erstzulassung April 2019. In den vergangenen zwölf Monaten wurde der alpinweiße M5 knapp 25.000 Kilometer gefahren. Die Ausstattung inklusive Sitzbelüftung und High-End-Soundsystem von Bowers&Wilkins geht mehr als in Ordnung.