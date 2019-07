Trotz zahlreicher Fortschritte im Fahrzeugbau hat sich daran nichts geändert: Bei Neuwagen passen Zylinder und Kolbenringe noch nicht perfekt zueinander, Bremsen können ihre volle Bremskraft noch nicht entfalten, Stoßdämpfer sind noch etwas hart, das Getriebe muss sich erst "eingrooven" und fabrikneue Reifen haben noch nicht den besten Grip . Deshalb gilt auch heute noch:und ihn behutsam einfahren. Überholt ist dagegen die früher allgemeingültige Aussage, dass man direkt nach dem Einfahren Öl und Filter wechseln sollte. Das ist bei modernen Autos in der Regel nicht mehr nötig. Einige Öle halten sogar bis zu 50.000 Kilometer (oder zwei Jahre) im Motor

Den Motor sollten sie anfangs nicht überfordern, Zylinder und Kolbenringe müssen sich erst aufeinander einstellen. Welche Drehzahlen empfehlenswert sind, darüber streiten sich die Experten. Fakt ist:, also beim Benziner möglichst nicht über 4500 Umdrehungen, beim Diesel nicht über 3500 U/min. Aber. Dies widerspricht zwar unserer Lehre vom sparsamen Fahren, doch dabei steigen die Seitenkräfte des Kolbens und damit die Reibung an der Zylinder-Laufbahn. Reibung aber entwickelt Hitze, und die wiederum schädigt die frischen Oberflächen. Also lieber sachte aufs Pedal treten.