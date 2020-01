Nextbase 622GW: Neue Dashcam

A

uf der CES in Las Vegas präsentiert Dashcam-Spezialist Nextbase sein neues Spitzenmodell: die Nextbase 622GW. Damit komplettiert der Hersteller seine zweite Dashcam-Generation "Series 2". Wie beim Vorgängermodell 612GW gibt es hochauflösende Aufnahmen in 4K (bei 30 fps). Außerdem verfügt die 622GW über eine Slow-Motion-Aufnahme, bei der bis zu 120 Bilder pro Sekunde in Full HD aufgenommen werden. Und: Nextbase hat die Nachtsicht-Funktion verbessert und die Sprachsteuerung über einen Alexa-Skill eingebaut. Ganz neu ist die Erweiterung der Notfall-Funktion mit "what3words". Eine App, in der Koordinaten in drei Worten angegeben werden, die auf eine exakte, 3x3 Meter große Stelle irgendwo auf der Welt verweisen. Im Gegensatz zur Smartphone-App sind die Daten direkt auf der Dashcam gespeichert und können so auch bei schlechtem (Daten-)Empfang abgerufen werden.