Besonderheit beim chinesischen Newcomer: Nio arbeitet mit so genannte Power Swap Stations (PSS). Das ist eine Technologie- und Energielösung, die den vollautomatischen Batterietausch in rund fünf Minuten ermöglicht. Im Abo ist auch dieser neuartige Service inkludiert. Abonnenten profitieren so nicht nur vom regelmäßigen Batterietausch, sondern auch von geplanten Batterie-Upgrades.