lotzen statt kleckern: Beim Nio Day 2017 sorgte die Pop-Band Imagine Dragons für Stimmung, in diesem Jahr heizte Mega-Star Bruno Mars in Shanghai den Fans der Automarke ein. Doch der Hawaiianer spielte im Oriental Sports Center nur die zweite Geige. Der Star des Abends war der Nio ES6, mit einer Länge von 4,85 Metern der kleine Bruder des Nio ES8.

Im Vergleich zum ES8 hat der ES6 mit dem kleineren Kühlergrill und den klareren Linien das gefälligere Design . Technisch rüstet Nio mit dem ES6 auf: Das SUV ist sowohl mit einem 70 kWh-Energiespeicher als auch mit einer neuen größeren 84 kWh-Batterie erhältlich. Das ergibt eine Reichweite von bis zu 510 Kilometern. Die Akkus mit der höheren Energiedichte sollen auch bald für den ES8 erhältlich sein. Wie der große Bruder, verfügt auch der ES6 mit seinen beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse über einen permanenten Allradantrieb . Der ES6 ist aber in zwei Leistungsstufen erhältlich: mit 320 kW (435 PS) oder 400 kW (544 PS) Systemleistung.

Langstreckentauglich: Mit dem 84-kWh-Stromspeicher an Bord soll die Reichweite des ES6 bei 510 km liegen.

Längsdynamisch top: Das 544 PS starke ES6-Topmodell geht in schlanken 4,7 Sekunden auf 100 km/h.



In der Top-Version soll der ES6 den Standardsprint von null auf 100 km/h in 4,7 Sekunden schaffen, ist bis zu 200 km/h schnell und steht aus 100 km/h dank Brembo-Bremsen samt I-Booster nach 33,9 Metern. Die Karosserie besteht aus einer Aluminium-Carbon-Hybridkonstruktion, soll extrem steif sein und so mit der optional erhältlichen Luftfederung für Komfort sorgen. Mit insgesamt 23 Sensoren und Kameras, darunter eine Trifokalkamera, die die Straße vor dem Fahrzeug überwacht, sowie eine weitere, die die restliche Umgebung im Blick hat, sollen 20 Assistenzsysteme zu realisieren sein, die aber noch nicht alle beim Modellstart im Juni 2019 zur Verfügung stehen werden. Unter anderem werden neben autonomen Fahrfunktionen auch ein Auto-Parkassistent und eine Überwachung des kreuzenden Verkehrs (vorne und hinten) die Arbeit des ES6-Piloten vereinfachen.