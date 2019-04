Elektro-SUV Nio ES8: RevoZport R-Zentric Bodykit

Dasbekommt ein– sieht nach der Tuning-Kur aber ein bisschen wie eine Mischung ausundaus. Das liegt vor allem an der von den Münchnern präferierten blauen Farbe, die auch RevoZport kräftig einsetzt. Was der Umbau für den in China umgerechnetteuren Nio kostet, hat der Tuner noch nicht verraten.

Die blauen Akzente gibt es auch im Innenraum. Sie erinnern stark an die i-Modelle von BMW.

Neu beimsind zahlreicheundwurden ausgetauscht. Auch die Schürzen hat RevoZport überarbeitet und das E-SUV aufmit 285er Gummis gestellt. Die blauen Akzentleisten, die sich rund um das Auto ziehen, tauchen auch im Innenraum wieder auf: am Lenkrad, in den Türverkleidungen und auf dem Armaturenbrett. Dazu kommt auch hier reichlich, unter anderem an den Türen und den Rückseiten der Vordersitze. Nichts getan hat sich dagegen unterm Blech, es bleibt bei zweiundsowiemaximales Drehmoment, die den Nio inauf Tempo 100 wuchten. Maximal läuft der China-Stromer, der 70-kWh-Akku soll für bis zureichen. Wer keine Lust auf langes Laden hat, kann die Batterie an speziellen Power-Swap-Stations auch in wenigen Minuten austauschen.