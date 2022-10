München-Bogenhausen, fünfte Etage eines unscheinbaren Bürogebäudes. Im Konferenzraum "Boya" sitzen 2015 Firmengründer William Li und Chefdesigner Kris Tomasson zusammen und taufen das chinesische Start-up Next EV in "Nio" um.

Nio klingt wie New. Am 7. Oktober kommt Nio nun neu auf den deutschen Markt. Im selben Raum wie damals empfängt Europachef Hui Zhang (49) AUTO BILD zum Gespräch.

AUTO BILD: Europa in der Wirtschaftskrise, Inflation, weltweite Lieferketten unterbrochen – ist das gerade der denkbar schlechteste Moment, mit einer neuen Automarke zu uns zu kommen?

Hui Zhang: Zugegeben, es ist eine herausfordernde Zeit. Aber wir haben eine langfristige Strategie. Europa ist der größte Markt für E-Autos und Premiumfahrzeuge. Gerade deren Kunden sind von der Konsumzurückhaltung weniger betroffen. Sie sind bereit für den Umstieg auf die neue Technologie, und Nio ist gut vorbereitet. Daher machen wir jetzt diesen Schritt.

Treffen in der Nio-Zentrale in München: Hui Zhang mit AUTO BILD-Redakteur Hauke Schrieber.





Kunden von Autos aus der Premiumklasse sind eher markentreu. Wie wollen Sie die von Nio überzeugen?

Unsere größte Herausforderung ist, Nio bekannt zu machen. Aber wir haben Geduld. Und wir haben einiges anzubieten. Ganz neue Ladelösungen. Neben klassischem Schnellladen können die Akkus unserer Modelle in einer Batterie-Wechselstation innerhalb von fünf Minuten getauscht werden.

Nio kommt, dazu BYD, Aiways oder Great Wall. Muss die deutsche Autoindustrie Angst haben vor China?

Deutschlands Autoindustrie hat jahrzehntelang gute Geschäfte in China gemacht und steht nach wie vor gut da. Angst vor Chinesen? Wir sind eine Bereicherung mit unseren innovativen Technologien.

Sehen Sie Nio & Co in der Tradition der Japaner vor 50 und der Koreaner vor 30 Jahren, als die nach Europa kamen?

Die Gesellschaft hat sich seit damals stark verändert. Wir sind längst an eine globalisierte Welt gewöhnt. Und die Qualität chinesischer Autos hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark verbessert. Der jungen Generation ist es wichtiger, im Auto online zu sein, als nur viel PS unter der Haube zu haben. Wir brauchen weniger Zeit als die neuen Marken damals.



In zwei Wochen geht es offiziell los. Nio startet mit der fünf Meter langen Limousine ET7 (ab 69.000 Euro). An Bord: 33 Sensoren für automatisiertes Fahren. Und Nomi, putzige Sprachassistentin. Später kommen ET5 und das SUV ES7.

Der Neo ET7, das erste Modell, das bald zu uns kommt.





Wie ist Ihr Plan für Deutschland?

Lassen Sie sich überraschen. Nur so viel: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, schon vom ersten Tag der Fahrzeugauslieferung an auch die Infrastruktur um die Akku-Wechselstationen und Nio Houses vorzubereiten. Wir treten mit dem Nio ET7 in erster Linie gegen Verbrennermodelle an. Wir wollen die Leute überzeugen, auf den E-Antrieb umzusteigen.

Warum fangen Sie mit einer Limousine an und nicht mit dem SUV, der in Norwegen schon verkauft wird? Deutsche lieben doch SUV.

Wir wollen Produkte mit der neuesten Technik anbieten. Der ET7 steht auf der neuen E-Plattform. Das erwarten die kritischen deutschen Premiumkunden. SUV-Modelle kommen später auch.

Weitere Nio-Modelle 2024



Spricht Nomi schon Deutsch?

Sie spricht erst mal Englisch, lernt aber schon fleißig Deutsch.

Nio plant weitere Marken für Modelle zu günstigeren Preisen. Wann kommen die?

In der zweiten Hälfte von 2024.

Sie wollen 500-kW-Ladestationen anbieten. Halten das Akkus langfristig aus?

Da passt unser Angebot des Akku-Abos und des Batteriewechselns doch perfekt, um den Kunden da die Sorgen zu nehmen.

"Power Swap Station" nennt Nio die Akku-Wechselstationen. Hier mit einem ES8.





Worin unterscheiden sich die Deutschen und die Chinesen?

Deutsche planen gern und vor allem mit einer langen Vorlaufzeit. Chinesen sind eher spontaner. Zum Beispiel beim Urlaub. Bei der Arbeit gilt: Chinesen arbeiten sehr hart. Deutschland hat sich seit den Zeiten des Wirtschaftswunders von Generation zu Generation verändert und eine Work-Life-Balance entwickelt. Und die Gesellschaft in China ist offen für neue Dinge: Technologien, aber auch Lebensstile. Ich wünsche mir mehr Austausch unter der Bevölkerung, um uns besser zu verstehen.

Treffen sich die chinesischen Autobauer in München mal zum Erfahrungsaustausch?

Ja, natürlich. Wir waren 2015 die Ersten in München; auch durch uns sind die anderen Firmen aus China in die Stadt gekommen.

Was mögen Sie an Deutschen, was nicht so sehr?

Die Offenheit gegenüber anderen Kulturen und die gewachsene Bedeutung für Nachhaltigkeit. Und natürlich die Liebe der Deutschen zur Technik. Aber Deutschland braucht eine andere Unternehmenskultur. Mehr Unterstützung für Start-ups. Viele Deutsche wollen noch immer gern in einer großen Firma arbeiten, wo es später Betriebsrente gibt.

Gehen Sie aufs Oktoberfest?

Ja, auf jeden Fall. Aber nicht wegen des Bieres, eher wegen der Geselligkeit.

Zur Person: Hui Zhang