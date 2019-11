portlichkeit in Reinform, dafür steht der Nissan 350Z. Der schnittige Japaner rollte ab 2003 zu den deutschen Händlern und sorgte vor allem mit seiner modernen Sportwagen-Optik für Aufsehen. Auch rund 15 Jahre später hat der 350Z kaum etwas von seiner Attraktivität eingebüßt, vor allem in seiner finalen Version mit HR-Motor (HR: High Rev), einem 3,5-Liter-V6 mit 313 PS . Ob als Cabrio oder Coupé, der flotte Nissan ist als Gebrauchtwagen äußerst beliebt. Das ist neben dem zeitlosen Design und der sportlichen Performance auch den relativ günstigen Marktpreisen zuzuschreiben. Ein tolles Beispiel dafür ist dieser Nissan 350 Z Roadster von 2008, der jetzt im badischen Bretten zum Verkauf steht!

Schnittig: Der 350 Z zitiert die klassische Sportwagen-Form. Die Dotz-Felgen sind Geschmackssache.

Bei dem Auto handelt es sich um ein Exemplar der letzten Modellpflege : Unter der metallic-roten Schale arbeitet also ein 3,5 Liter Hubraum großer Sechszylinder mit satten 313 PS. Auf den ersten Blick scheint der 350Z in einem Top-Zustand zu sein: komplett original, mit auffälligen 19-Zoll-Felgen von Dotz und ohne sichtbare Schäden oder Mängel. Laut Händler wurde der Wagen in Deutschland zugelassen und stammt aus erster Hand. Zudem ist er scheckheftgepflegt, der TÜV läuft noch bis August 2021. Und bei einer Laufleistung von nur 42.820 Kilometern dürfte der Roadster bisher von größeren Reparaturen verschont geblieben sein. Von einem Unfall ist in der Anzeige jedenfalls keine Rede.