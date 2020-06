ndlich kommt ein neuer Z! Mehr als elf Jahre nachEinfĂŒhrung des Nissan 370Z ist es nun offiziell: In den nĂ€chsten 18 Monaten wird Nissan zwölf neue Modelle auf den Markt bringen, eines davon ist der nĂ€chste Z.SchonDie markante, steil abfallende Front mit der langen Motorhaube und die sich bis zum Heck durchziehende Dachlinie der "Fairlady", wie der Z seit EinfĂŒhrung in Japan heißt, zeichnen sich deutlich ab. Gut zu sehen ist auch das klassische Layout der Fahrgastzelle.

Das Z-Logo ist – wie bei Ă€lteren Modellen – wieder in der C-SĂ€ule positioniert.

Traditionell verzichtet der Z auf große Heckspoiler, so auch beim neuen Modell. Er hat aber oberhalb der großflĂ€chigen Heckscheibe eine markante Abrisskante. In die Karosserie eingelassene, kleine runde Frontscheinwerfer und das abrupt abgeschnittene Heck erinnern an die legendĂ€re Ur-Fairlady 240Z. Die zuvor vertikal angeordneten TĂŒrgriffe könnten modernen, in den TĂŒren versenkten Varianten weichen.