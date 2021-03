Nissan GT-R dient Polizei als 315 km/h schneller Organtransporter

xtravagantesind an sich nichts Neues. Die Polizei von Abu Dhabi fährt unter anderem einen Aston Martin One-77 und einen Bugatti Veyron , allerdings nur zu Show-Zwecken. Inmeint man es da wohl etwas ernster: Die portugiesische Sicherheitspolizei Guarda Nacional Republicana (GNR) hat kürzlich einenwie aus einem offiziellen Facebook-Post hervorgeht. Kurios: Der japanische Supersportwagen wurde offenbar zuvorStatt ihn zu verschrotten oder zu versteigern, haben ihn die Sicherheitskräfte kurzerhand zumumgebaut.

Um für den Organtransport gerüstet zu sein, hat die GNR dem Supersportwagen eineverpasst. Damit auch klar ist, was hier transportiert wird, steht "Transporte De Órgãos" (Organtransport) auf Haube und Türen. Nähere Details zum Fahrzeug nennt die GNR nicht. Den Bildern zufolge scheint es sich um ein 2011er Baujahr zu handeln; entsprechend dürfte derauspressen. Nissan gibtfür die Beschleunigung auf Tempo 100 an, die Höchstgeschwindigkeit des Allradlers liegt beiDamit dürften die Organe auf jeden Fall rechtzeitig ankommen. Laut GNR habe man in den vergangenen zehn Jahren rund eine halbe Million Kilometer beim Organtransport abgespult.