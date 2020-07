D

ie jüngstesoll diedurch finanzielle Anreize attraktiv machen. Doch kein geförderter Neuwagen ist so günstig wie ein gebrauchterfür kleines Geld: In(Baden-Württemberg) steht aktuell so ein E-Auto zum Verkauf.kostet nur noch, und seineaus dem Jahr 2015 ist im Kaufpreis enthalten.Beim angebotenen Auto handelt es sich um einenin Weiß. Der Gebrauchtwagen sollkosten. 2014 lag derbei– damit hat der japanische Stromer innerhalb vonetwaverloren. Und das, obwohl laut Anzeige gerade malauf dem Tacho stehen.steht in den Papieren. Derwird alsbeschrieben, aber. Eineschließt der Händler aus, der nächsteist imfällig. Der E-Motor desleistet. Laut ADAC-Ecotest lag diezum Stapellauf bei. Je öfter die Akkus belastet und dann wieder geladen werden, desto stärker nimmt ihreim Laufe der Zeit ab. Der weißein Pforzheim sollte angesichts seiner überschaubaren Laufleistung also noch einiges an Batteriekraft übrighaben.