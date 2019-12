Vom Serien-GT-R blieb in deroptisch kaum noch etwas übrig, denn das Einzelstück nimmt die kantigen Formen undder Rennversion auf. Im Ergebnis wächst der silberne Nissan auf beachtliche 1,88 Meter Breite an – zehn Zentimeter! Schürze, Schweller und das eckige Heck des "LM" wirken einschüchternd, aber auch recht plump. Auch die Plakette im Kühlergrill sieht wirklich stark nach handgedengeltem Einzelstück aus.

So sah der LM im Renntrimm aus. Der große Erfolg blieb aus: 1996 fuhr der R33 auf den 15. Gesamtrang in Le Mans.

Kastiges Heck: Die ursprüngliche R33-Form schaut schüchtern aus den eckigen Kotflügelverkleidungen hervor.

Dafür spendierten die Nismo-Techniker dem LM aber auch ein paar Extra-Pferdchen.spuckt der leicht modifizierte RB26DETT-Motor aus, immerhin. Aber im Vergleich zur Rennversion mit über 400 PS wäre im LM noch etwas Luft nach oben. Auch in Sachen Getriebe geht es seriennah zu. Auf die sequenzielle X-Trac-Sechsgang-Schaltbox des Renn-LM musste die Straßenversion verzichten, stattdessen schiebt der Pilot den Schalthebel manuell durch die Gassen des Fünfganggetriebes. Das nächste Mal wird das allerdings nicht in absehbarer Zeit passieren, denn das Einzelstück wird wohl die kommenden Jahre in Nissans "Heritage Collection Hall" stehen. Seinen Zweck hat der Wagen ja schon lange erfüllt, indem erbewegt wurde – damit die Renn-LMs in Le Mans fahren durften.