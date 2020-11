Nissan Patrol: Gebrauchtwagen-Test

n den guten Jahren verkaufte Nissan immer etwa 3000– allein in Deutschland. Doch ab Mitte der 2000er-Jahre wollten die Leute mehr Komfort, als der schraubengefederte Starrachser bieten konnte. Und sie wollten schneller fahren als die maximal 162 km/h, zu denen sich derunter klagendem Gebrumm seines Dieselmotors aufraffen konnte. Und sie wollten an der Tankstelle weniger zahlen als für die 11,5 Liter Dieselöl, die der 2,5-Tonner regelmäßig verputzt. Die Nachfrage sank und sank.Das endgültige Aus in Europa war für dengekommen.

Achsbruch? Nein, so sieht ein Starrachs-Geländewagen mit richtig guter Verschränkung aus. ©Sven Krieger / AUTO BILD

Technik Allradantrieb Heckantrieb, Frontantr. bis 40 km/h zuschaltbar Kraftverteilung v:h 0:100 oder 50:50 Traktionshilfen manuelle Achsdifferenzialsperre hinten Geländeuntersetzung 2,02:1 Aufbauweise Stahlblechkarosserie auf Leiterrahmen L/B/H 4,44 oder 5,01/1,93/1,86 mm Bodenfreiheit 210 mm Tankinhalt 95 l Anhängelast gebr./ungebr. max. 3500/750 kg Kofferraumvolumen 607-1998 l (Viertürer)

Und heute? Angesichts von Elektronikkapriolen, Steuerkettenrissen und defekten Luftfederungen schwärmen viele von den alten Zeiten, als die Autos noch robust und langlebig waren. Doch waren sie das wirklich? Nehmen wir den gutenJa, Elektronikpannen gibt es tatsächlich höchst selten. Ab und zu erwischt es das Steuergerät für die elektronische Dieseleinspritzung. Aber das ist auch das einzige echte Steuergerät im. Die restliche Elektrik ist klassisch aufgebaut und deshalb bei Störungen problemlos und ohne Diagnosecomputer reparierbar. Dass dernicht ganz so robust ist wie sein Ruf , liegt vor allem anDer Fortschritt des Verfalls ist aber gerade beimfür Laien gut zu prüfen. Denn zum einen hat er von Haus aus so viel Bodenfreiheit, dass man ohne Hebebühne die kritischen Stellen wie die Anlenkungen der Achsführungen am Leiterrahmen oder die Bodenbleche der Karosserie am Übergang zu den Seitenschwellern begutachten kann. In den Radhäusern ist so viel Platz, dass man den ganzen Kopf reinstecken kann, um die kritischen Radläufe von innen nach außen zu prüfen. Und auch die oft wegfaulende Hecktraverse des Rahmens lässt sich problemlos von unten inspizieren. Auch bei dick aufgetragenem Unterbodenschutz sollte man eher einen Rückzieher machen., denn die werkseitige Vorsorge war nie ausreichend und gut schon gar nicht.