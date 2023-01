Anfang 2021 wurde die dritte Generation des Erfolgs-SUV vorgestellt, die unter anderem auf eine Kombination aus Dreizylinder-Benziner und Elektromotor setzt. Wer es lieber klassischer und vor allem ein wenig günstiger mag, der wird auf dem Gebrauchtwagenmarkt garantiert fündig, denn hier gibt es den Qashqai in zahlreichen unterschiedlichen Varianten, Farben und Motorisierungen. Mit ein wenig Geduld lassen sich auch so attraktive Exemplare finden wie dieses SUV in Dresden.

Der damals einzig verfügbare Benziner wurde in zwei Leistungsstufen mit 140 oder 160 PS angeboten. Der ursprüngliche Käufer hat sich für die Kombination aus der stärkeren Variante und dem Sechsgang-Handschalter entschieden. So beschleunigt der Japaner aus dem Stand in 8,9 Sekunden auf Tempo 100. Den Verbrauch gab Nissan 2019 mit 5,3-5,7 Liter (NEFZ) auf 100 Kilometer an.