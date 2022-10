Da blutet nicht nur JDM-Fans, sondern allen Auto-Liebhabern das Herz: In den USA hat ein Youtuber einen seltenen Nissan Skyline R32 GT-R mutwillig zerstört – einfach so. Das steckt hinter der Zerstörungswut!

Der Youtube-Kanal "WhistlinDiesel" ist dafür bekannt, Autos so lange zu malträtieren, bis sie kaputt sind. Ganz egal ob umgebaute Pick-ups, ein Dodge Challenger Hellcat oder auch ein Mercedes-AMG G 63 – kaum ein Auto ist vor Cody Detwiler, wie "WhistlinDiesel" mit bürgerlichem Namen heißt, sicher. Und die blanke Zerstörungswut kommt gut an: Auf Youtube folgen dem 24-jährigen US-Amerikaner über 4,2 Millionen Leute, bei Instagram hat er 2,4 Millionen Follower.

55.000 Euro soll der Skyline gekostet haben



In einer kürzlich erschienenen Videoreihe erklärt Cody, dass er sich einen seltenen Nissan Skyline GT-R der Baureihe R32 für umgerechnet rund 55.000 Euro zugelegt habe, das Getriebe allerdings schon auf der ersten Fahrt kaputtgegangen sei.

Cody entschloss sich dazu, den zweiten GT-R bei einem Tuner komplett neu aufbauen zu lassen. Dafür musste der erste Skyline als Spenderfahrzeug herhalten. Am Ende hatte er einen funktionierenden, 700 PS starken R32 und ein teilweise geschlachtetes Spenderfahrzeug, das noch "mindestens 15.000 US-Dollar" wert sei.

Anstatt den geschlachteten R32 GT-R in Teilen zu verkaufen, entschied sich Cody dazu, das optisch intakte Fahrzeug auf seinem riesigen Gelände zu zerstören – WhistlinDiesel-Style eben. Nachdem er den Skyline zuerst gegen einen Baum rollen ließ, wurden anschließend härtere Geschütze aufgefahren. Mit einem Kettenbagger wurde dem seltenen und bei Fans extrem begehrten Skyline R32 GT-R der Rest gegeben.

Am Ende ist nicht mehr übrig als ein Haufen Schrott, den Cody in Gläser abfüllen und verkaufen will. Ob das ernst gemeint ist, ist nicht klar. Doch die gleiche Frage stellt man sich auch bei seinen Videos. Den Erfolg kann man ihm allerdings nicht absprechen, denn auch das Skyline-Video hat nach nur wenigen Tagen bereits 1,6 Millionen Aufrufe generiert.