Anfang der 1990er-Jahre hat der renommierte Tuner und Fahrzeughersteller insgesamt vier HKS Zero-R auf Basis des Nissan Skyline R32 GT-R (BNR32) gebaut. Das Besondere daran, die Fahrzeuge wurden mit eigenständigen Fahrgestellnummern ausgeliefert. Das bedeutet, dass alle Zero-R keine Nissan, sondern HKS sind. Genauso wie alle bei Ruf gebauten 911 keine Porsche sind. Genau dieses Detail wurde allerdings zum Problem für HKS. Um eine Kleinserie homologieren zu können, mussten mehrere Fahrzeuge zum Crashtest – bei einer geplanten Auflage von nur zehn Stück war diese Vorgabe mehr als unwirtschaftlich für das Unternehmen, sodass insgesamt nur vier Zero-R gebaut wurden. Drei der originalen Fahrzeuge hat HKS behalten, während der vierte R32 an den Sultan von Brunei ausgeliefert wurde.

Für die neue Heckansicht musste der Tank in den Fond, die Rückbank flog raus.

Der ultraseltene Zero-R ist vor allem an seinen einzigartigen Schürzen erkennbar. Das Heck mit dem, derund dem angeschrägten Einsatz ist besonders markant. HKS wollte genau diesen Look erreichen – das Problem, beim Nissan Skyline R32 sitzt in etwa dort der Tank, sodass sich der Tuner etwas ganz Besonderes einfallen ließ. Der Zero-R wurde kurzerhand zum, bei dem der gigantischeauf der Rückbank platziert ist. Nicht ideal für die Gewichtsverteilung, dafür designtechnisch wie gewünscht. Zudem wurden alle vier Zero-R mit superleichtenundausgeliefert. Im Handschuhfach hat HKS jede Menge Zusatzanzeigen verbaut. Unter der Haube hat HKS ursprünglich einen RB28-Motor verbaut. Die originalen Leistungsangaben desvariieren zwischenund, was für knappTopspeed gereicht haben soll.