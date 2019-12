S

pätestens seit ihn Film-Legende Paul Walker im Car-Action-Streifen "2 Fast 2 Furious" fuhr, ist der Nissan Skyline R34 GT-R Kult. Der elegante Zweitürer hatte einen 2,6-Liter großen Sechszylinder mit Biturbo-Aufladung unter der Haube, der mit 280 PS und 392 Nm über mächtig Power verfügt. Etwas mehr als 11.000 Stück baute Nissan vom GT-R, gut erhaltene Fahrzeuge sind heute extrem selten und begehrt. Jetzt steht ein Nissan Skyline R34 GT-R in Japan zum Verkauf . Jedenfalls auf den ersten Blick. Denn wenn man genauer hinsieht, ist das Auto eine Limousine . Was nicht weiter verwunderlich wäre, wenn Nissan den GT-R auch als Limo gebaut hätte. Das war aber nicht der Fall, denn den stärksten Serien-R34 gab es ausschließlich in der aus "2 Fast 2 Furious" bekannten Coupé-Variante.